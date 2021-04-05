Червиченко отметил, что не удивится, если "Зенит" не сумеет обыграть "Химки". По его словам, подмосковная команда неуступчива, петербуржцам не стоит недооценивать соперника.
"Зенит" любит создавать себе проблемы на ровном месте. Иногда получается их решать, иногда - не очень. Не удивлюсь, если сегодня они не смогут выиграть и обострят борьбу за чемпионство до максимума. Хотя перед возобновлением чемпионата у них был очень благостный отрыв, но они умудрились два или три матча сыграть вничью, дав возможность конкурентам подтянуться. "Химки" - неуступчивая, противная для соперника команда. Если "Зенит" сейчас выйдет по-пижонски закидать шапками соперника, то могут не только вничью сыграть, но и проиграть", - сказал Червиченко.
Отметим, что матч "Зенит" - "Химки" пройдет сегодня, 5 апреля, и начнется в 19.00 мск.
"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 48 очков. Петербуржцы опережают пребывающий на втором месте "Спартак" на один балл. При этом у "Зенита" есть матч в запасе. "Химки" занимают девятое место в таблице РПЛ (35 очков).
Источник: Sport24
Червиченко: не удивлюсь, если "Зенит" не сможет победить "Химки"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ "Зенит" - "Химки".
Фото: YouTube-канал Глеба Чернявского
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