Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий: всем известно, как сложно играть в Грозном

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал итоги жеребьевки полуфинальных пар в Кубке России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- На такой стадии достаточно глупо выбирать кого-то. Это кубковый турнир. "Локомотив" сейчас набрал ход, а ЦСКА с новым тренером и амбициями. Понятно, что на бумаге вроде бы "Ахмат" для нас более оптимальный соперник, но всем известно, как сложно играть в Грозном. "Ахмат" - соперник достойный и сложный. Будем стараться сделать все со своей стороны, чтобы решить задачу, - передает слова Калакуцкого "Чемпионат".

9 апреля состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка России. Ее результатом стали следующие пары 1/2 финала: "Ахмат" в Грозном примет самарские "Крылья Советов", "Локомотив" на своем стадионе сыграет с ЦСКА. Грозненский "Ахмат" в матче 1/4 финала переиграл на своем поле "Уфу" со счетом 1:0, единственный гол забил Евгений Харин. "Крылья Советов" в домашней четвертьфинальной игре победили "Динамо" со счетом 2:0, первый гол с передачи Ивана Сергеева провел Роман Ежов, второй мяч был забит уже самим Сергеевым.

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Теги: Кубок России Крылья Советов Ахмат Калакуцкий
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