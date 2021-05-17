Семин: Дзюба - фигура, без сомнений. Это человек, который приносит результат

Семин заявил, что Дзюба является значимой фигурой в российском футболе. По его словам, Артем - это человек, который приносит положительный результат "Зениту" и сборной России.
"Дзюба — фигура, вне сомнения. Как в национальной сборной, так и в клубе. Человек, который приносит результат", - сказал Семин.
Источник: Матч ТВ
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о выступлениях форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: "Зенит"
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