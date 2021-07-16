Аршавин сообщил, что не видит себя в политике в дальнейшем. По словам бывшего игрока "Зенита", российские власти не усматривают в нем потенциала для участия в политической деятельности.
"Вижу ли себя в политике? Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трех акциях. <...> Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после "ваши ожидания — ваши проблемы" там… Обычно говорят "поставьте вашу галочку", а тут на мне поставили крестик (улыбается)", - сказал Аршавин.
Источник: Чемпионат
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Аршавин: не вижу себя в политике. После слов про ожидания на мне поставили крестик
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре петербургского клуба, заявил, что не видит себя в политике в будущем.
Фото: РИА Новости
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