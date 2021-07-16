Агент Гастона Сильвы, за которым следили ЦСКА и "Динамо": футболист заинтересован в том, чтобы играть в России

Агент левого защитника Гастона Сильвы Хуан Мануэль Арандилья прокомментировал информацию об интересе к его подопечному со стороны российских клубов.

Фото: инстаграм Гастона Сильвы