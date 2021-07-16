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Агент Гастона Сильвы, за которым следили ЦСКА и "Динамо": футболист заинтересован в том, чтобы играть в России

Агент левого защитника Гастона Сильвы Хуан Мануэль Арандилья прокомментировал информацию об интересе к его подопечному со стороны российских клубов.
Фото: инстаграм Гастона Сильвы
"Интерес к Гастону из России? Это правда. ЦСКА и "Динамо" связывались со мной по поводу Сильвы. Мы очень заинтересованы в том, чтобы играть в России", – передаёт слова Арандильи Metaratings.ru.

Последним клубом 27-летнего уругвайца была испанская "Уэска", за которую он выступал с сентября 2020 года. Сильва провёл за команду в прошлом сезоне 12 матчей, результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость его перехода в 1,2 млн евро.

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Теги: Сильва Арандилья ЦСКА Динамо
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