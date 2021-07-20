Прядкин - о необходимости реформ в российском футболе: РПЛ разделяет позицию РФС

"Хочу отметить, что мы разделяем позицию РФС о том, что нам надо двигаться вперед, повышать качество футбола и экономическую составляющую лиг. Материалы голландской компании показывают достаточно глубокую проработку темы.
Формат, который шире всего обсуждался ["Юпитер 16"], видится наиболее перспективным и более подходящим", - цитирует Прядкина Sport24.
Предполагается, что при помощи реформы формата проведения Российской Премьер-Лиги увеличится количество топовых матчей, повысится интенсивность футбола, а также вырастут доходы клубов.
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением касаемо предложенных реформ формата турнира.
Фото: Sport24
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