Глушаков: я ещё не сказал своего последнего слова в сборной, меня убрали из-за интриги

"С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана.
Я готов помочь сборной, мое дело - тренироваться, есть желание в сборной играть, есть какие-то свои амбиции. Я последнего слова еще не сказал в национальной команде. Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную", - передаёт слова футболиста ТАСС.
Последний раз игрок вызывался в состав национальной команды в 2018 году.
За "Химки" на старте текущего чемпионата полузащитник забил два мяча.
Во вчерашнем матче против "Рубина" Глушаков также отличился результативным ударом, что позволило его команде сыграть вничью со счётом 1:1.
Отметим, что новый наставник сборной России Валерий Карпин лично наблюдал за ходом встречи между этими командами.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.
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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что готов к выступлениям за сборную России.
Фото: СЭ"
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