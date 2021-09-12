— Чалов слишком много занимается самокопанием. Он чересчур требователен к себе и очень тяжело переживает неудачные матчи. Это не дает ему раскрыться.
Сейчас я смотрю на Чалова, и он совершенно не напоминает себя в молодежке. Тогда он шел в обводку, забивал, а сейчас у него слишком много индивидуальных ошибок. Федору нужно успокоиться, ведь он прекрасно все умеет, — рассказал Непомнящий в интервью RT
23-летний Чалов — воспитанник московского клуба. За основную команду "армейцев" футболист играет с 2017 года, проведя 167 матчей, забив 47 голов и отдав 29 голевых передач.
Контракт Чалова с ЦСКА действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард забил гол и отдал голевую передачу в шести матчах.
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Непомнящий: Чалов слишком много занимается самокопанием. Он чересчур требователен к себе
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
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