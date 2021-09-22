Рангник высказался против принятия предложений компании Hypercube. По его словам, не стоит тестировать систему проведения чемпионата, которая еще нигде не была испробована. Сейчас нет необходимости в коренной реорганизации Премьер-Лиги, считает Рангник.
"Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами человек населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована! За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, и это доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-Лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик", - сказал Рангник.
Источник: Спорт-Экспресс
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Рангник выступил против предложений компании Hypercube по реформам в РПЛ
Ральф Рангник, занимающий пост руководителя по спорту и развитию в "Локомотиве", поделился мнением о предложениях по реформам в РПЛ от голландской компании Hypercube.
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