Рангник выступил против предложений компании Hypercube по реформам в РПЛ

Ральф Рангник, занимающий пост руководителя по спорту и развитию в "Локомотиве", поделился мнением о предложениях по реформам в РПЛ от голландской компании Hypercube.

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"Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами человек населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована! За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, и это доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-Лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик", - сказал Рангник.



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Рангник: лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Рангник высказался против принятия предложений компании Hypercube. По его словам, не стоит тестировать систему проведения чемпионата, которая еще нигде не была испробована. Сейчас нет необходимости в коренной реорганизации Премьер-Лиги, считает Рангник."Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами человек населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи, и не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована! За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, и это доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-Лиги. И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик", - сказал Рангник.Источник: Спорт-Экспресс