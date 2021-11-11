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Тихонов высказался о ситуации в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал турнирное положение команды.
Фото: ФК "Астана"
— Безусловно, все зависит от лидеров, от того, как они играют, но в данный момент этого нет. Плюс команда то пропустит на последних минутах, то какие-то неимоверные голы им залетают, на них наложилась неудача, плюс психологический момент, а также давление болельщиков.

Я не знаю, что творится в раздевалке, возможно, присутствует недопонимание среди футболистов, — рассказал Тихонов в интервью "РБ Спорту".

После 14 туров чемпионата России "Спартак" с 19 очками занимает девятую строчку турнирной таблицы. Сегодня появилась информация, что красно-белые в эту международную паузу расторгнут контракт с наставником Руем Виторией. Португальский специалист тренирует команду с мая 2021 года.

Источник: агент Витории прибудет в Москву для обсуждения расторжения контракта со "Спартаком"

В "Спартаке" отказались комментировать данные о возможном разрыве контракта с Виторией

"Спартак" наказан закрытием четырех секторов домашнего стадиона из-за поведения фанатов во время игры с "Локомотивом"


Теги: Спартак Тихонов
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