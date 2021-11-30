Черданцев отметил, что клубам РПЛ нужно обсуждать не проблему лимита на легионеров, а тему ограничений, касающихся работы иностранных тренеров в лиге. Нужно ввести квалифицированную оценку уровня зарубежных специалистов, считает комментатор.
"Надо говорить не о лимите на легионеров, всем уже давно ясно, что его нужно отменять и что это вредит развитию футбола, а поднимать другую тему - лимита на иностранных тренеров. По крайне мере, нужно введение какой-то квалифицированной оценки их уровня. Как в Англии, например, существует оценка и котировка футболистов", - заявил Черданцев.
Источник: Матч ТВ
Черданцев предложил ввести в РПЛ лимит на иностранных тренеров
Футбольный комментатор Георгий Черданцев выступил за введение в РПЛ лимита на иностранных тренеров.
Фото: инстаграм Георгия Черданцева