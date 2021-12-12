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В "Краснодаре" назвали вбросом информацию об интересе к защитнику "Хиберниана" Портеусу

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал слухи о возможном переходе в краснодарский клуб Райана Портеуса из шотландского "Хиберниана".
Фото: Getty Images
"Очередной вброс", - цитирует Хашига "РБ Спорт".

Информация об интересе "быков" к Портеусу появилась сегодня. Сообщалось, что они готовы зимой отдать за шотландского защитника около 1.2 млн евро.

В текущем сезоне Портеус, играющий на позиции центрального защитника, сыграл в 14 матчах чемпионата Шотландии. в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.


Теги: Краснодар Российские трансферы
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