— У него аренда до конца сезона. Мы ждем его обратно к 15 января. Ждем его обратно и надеемся, что после окончания сборов он покажет уровень, который мы от него ждем, — цитирует Цорна Sport24.
20-летний Анджорин был арендован у английского "Челси" до конца сезона. Как сообщил Цорн, это бесплатная аренда с возмещением зарплаты футболисту на период соглашения.
В нынешнем сезоне англичанин в девяти матчах за "Локомотив" забил гол.
Цорн: надеемся, что после окончания сборов Анджорин покажет уровень, который мы от него ждем
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался о полузащитнике команды Тино Анджорине.
Фото: ФК "Локомотив"