Ваноли заключил контракт со "Спартаком" и будет новым главным тренером команды. Об этом сообщил агент Ваноли Андреа Д'Амико.
По словам агента, презентация итальянца в качестве нового главного тренера "Спартака" запланирована на пятницу, 17 ноября. В этот же день пройдет первая пресс-конференция Ваноли в качестве наставника "красно-белых".
Напомним, что накануне "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с португальцем Руем Виторией, занимавшим пост главного тренера команды. Клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Источник: РИА Новости
Агент: Ваноли подписал контракт со "Спартаком"
Итальянский специалист Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком".
Фото: Getty Images