Как сообщает источник, ростовчане уже достигли договоренности с "Сигмой" по будущему трансферу.
Голенков в августе прошлого года перебрался в "Сигму", но месяц спустя получил тяжелую травму, после которой восстанавливается до сих пор. Из-за нее форвард не сыграл ни одного матча в Чехии.
Ранее он выступал за "Крылья Советов", в составе которых провел 52 матча, забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 350 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Ростов" договорился о трансфере российского форварда из Чехии
Форвард чешской "Сигмы" Егор Голенков может вернуться в Россию.
Фото: инстаграм Егора Голенкова