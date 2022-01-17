"Александр тренируется в составе "Спартака-2" на сборе. Был интерес со стороны двух клубов ФНЛ, но не сложилось. Продолжаем искать новую команду. Думаю, что в течение трансферного окна Саша сменит клуб", - цитирует Кудерцева "Матч ТВ".
Руденко является воспитанником красно-белых. На его счету 110 матчей за вторую команду "Спартака", в которых он забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач. За основу Руденко все еще не дебютировал.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 750 тысяч евро. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.
Агент Руденко из "Спартака" сообщил, что футболист скорее всего сменит команду зимой
Дмитрий Кудерцев, представляющий интересы форварда "Спартака" Александра Руденко, поделился подробностями о будущем футболиста.