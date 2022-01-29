"После 2016 года карьера Слуцкого идет на спад. Был неплохой период в 2020-м, но в этом году не очень. В чемпионате дела плохи, в еврокубках проиграли польской команде", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
В 2016-м году Слуцкий покинул сборную России, которую тренировал на протяжении почти двух лет. После этого Слуцкий возглавлял английский "Халл" и нидерландский "Витесс". С 2019-го года Слуцкий тренирует "Рубин", с которым в прошлом сезоне занял 4-е место в РПЛ.
В текущем сезоне "Рубин" занимает 10-ю строчку после 18 туров РПЛ. В активе казанцев 22 очка. Также "Рубин" уступил польскому "Ракуву" (0:0; 0:1) и вылетел из 3-го раунда Лиги конференций.
Широков: после 2016 года карьера Слуцкого идет на спад
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о Леониде Слуцком.
Фото: "Чемпионат"