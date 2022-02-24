Юран отметил скромность и профессионализм Жиркова. Также тренер "Химок" выразил уверенность в способности этого игрока помочь команде.
"Юра как был, так и остался скромным парнем. Иногда даже и не замечаешь, что он в команде. Профессионально работает, тихо, спокойно. <...> Юрка - трудяга. Я в нем уверен. Никогда не халтурит", - сказал Юран.
Жирков пополнил состав "Химок" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был "Зенит". По окончании минувшего сезона Жирков покинул петербургский клуб. "Зенит" решил не продлевать контракт с игроком.
Напомним, что Юран возглавил "Химки" накануне. Стороны заключили контракт, рассчитанный на полтора года.
Источник: Спорт-Экспресс
Юран: у меня нет проблем в общении с Мамаевым. Это очень адекватный парень
Юран: Жирков - скромный парень. Иногда даже не замечаешь, что он в команде
Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о полузащитнике команды Юрии Жиркове.
Фото: Sportbox