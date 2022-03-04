Агент Шпинев: российский футбол возвращается в 90-е. Будем надеяться, что плюсы есть, - даже когда куча минусов

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что футболистам из РПЛ будет дано право расторгать контракты с клубами и уходить свободными агентами.

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"Так и будет. Думаю, ФИФА и УЕФА, судя по тому, что нас отовсюду отстранили, это поддержит. Мы вернемся к истокам. Будут востребованы русские футболисты, свои воспитанники - от этого курса нельзя было уходить, это было ошибкой. Мы возвращаемся в 90-е годы. Будем надеяться, что плюсы есть, - даже когда куча минусов", - сказал Шпинев.



В понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Также был перенесен финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.



Напомним, 1 марта с поста главного тренера "



Источник: Ранее появилась информация, что ФИФА и УЕФА могут разрешить иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ. Решение могут принять в ближайшие 7-10 дней."Так и будет. Думаю, ФИФА и УЕФА, судя по тому, что нас отовсюду отстранили, это поддержит. Мы вернемся к истокам. Будут востребованы русские футболисты, свои воспитанники - от этого курса нельзя было уходить, это было ошибкой. Мы возвращаемся в 90-е годы. Будем надеяться, что плюсы есть, - даже когда куча минусов", - сказал Шпинев.В понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Также был перенесен финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.Напомним, 1 марта с поста главного тренера " Локомотива " ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. 2 марта из "Краснодара" ушел Даниэль Фарке, который так и не провел ни одного официального матча на посту наставника "быков". Вчера пресс-служба "быков" сообщила о приостановке действия контрактов с восемью футболистами по просьбе игроков.Источник: РБ Спорт