СМИ: Ларсен не собирается разрывать контракт с "Нижним Новгородом" и планирует летом вернуться в Россию

"Нижний Новгород" с среду, 16 марта, объявил о приостановлении контракта с норвежским полузащитником Ларсом Ларсеном.

Фото: ФК "Нижний Новгород"





Ларсен зимой перешел в "Нижний Новгород" из норвежского "Мьендалена". Он сыграл за нижегородцев три матча в РПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.



Накануне "Нижний Новгород" объявил об уходе нападающего Сильвестра Игбуна. Контракт Игбуна расторгнут. Его соглашение с "Нижним Новгородом" было рассчитано до конца сезона.



"Нижний Новгород" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 11-е место, набрав в 21 матче 23 очка. Ближайший матч подопечные Александра Кержакова проведут против "



Источник: По информации источника, 23-летний футболист не собирается разрывать контракт с российским клубом и планирует вернуться в команду летом.Ларсен зимой перешел в "Нижний Новгород" из норвежского "Мьендалена". Он сыграл за нижегородцев три матча в РПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.Накануне "Нижний Новгород" объявил об уходе нападающего Сильвестра Игбуна. Контракт Игбуна расторгнут. Его соглашение с "Нижним Новгородом" было рассчитано до конца сезона."Нижний Новгород" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 11-е место, набрав в 21 матче 23 очка. Ближайший матч подопечные Александра Кержакова проведут против " Спартака ".Источник: Sport24