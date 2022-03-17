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СМИ: Ларсен не собирается разрывать контракт с "Нижним Новгородом" и планирует летом вернуться в Россию

"Нижний Новгород" с среду, 16 марта, объявил о приостановлении контракта с норвежским полузащитником Ларсом Ларсеном.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
По информации источника, 23-летний футболист не собирается разрывать контракт с российским клубом и планирует вернуться в команду летом.

Ларсен зимой перешел в "Нижний Новгород" из норвежского "Мьендалена". Он сыграл за нижегородцев три матча в РПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Накануне "Нижний Новгород" объявил об уходе нападающего Сильвестра Игбуна. Контракт Игбуна расторгнут. Его соглашение с "Нижним Новгородом" было рассчитано до конца сезона.

"Нижний Новгород" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 11-е место, набрав в 21 матче 23 очка. Ближайший матч подопечные Александра Кержакова проведут против "Спартака".

Источник: Sport24


Теги: Нижний Новгород Ларсен
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