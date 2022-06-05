"Я радовался за Илью, что на него обратили внимание. На протяжении последних двух-трех лет Лантратов доказывает, что он лучший вратарь России. Я его ставлю выше Матвея Сафонова.
Остается ли Лантратов? Непонятная ситуация. Сейчас он в "Химках", у него контракт. Илья - вратарь, который способен играть в команде, борющейся за самые высокие места. Но пока он у нас", - сказал Юран.
Голкипер Илья Лантратов провел в сезоне-2021/22 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей, в 11 играх он оставлял свои ворота "сухими".
"Химки" завершили розыгрыш Российской Премьер-лиги на 13-й строчке в турнирной таблице и сыграли с "СКА-Хабаровском" в стыковых матчах за место в элитном дивизионе. Подопечные Сергея Юрана сохранили прописку в РПЛ благодаря крупной домашней победе (3:0).
Сергей Юран возглавляет "Химки" с февраля этого года. До прихода в "Химки" он был главным тренером "СКА-Хабаровска".
Источник: "СЭ"
Юран считает Лантратова лучшим вратарем России
Главный тренер "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос, перейдет ли голкипер химчан Илья Лантратов в "Зенит".
Фото: ФК "Химки"