- Что касается дальнейшей судьбы "Сочи", то мы можем только рассуждать на эту тему. Надо будет наблюдать за игрой южной команды, а прогнозировать очень сложно. Придет новый тренер со своими взглядами на футбол. Неизвестно, насколько быстро и адекватно коллектив примет его требования, - передает слова Хомухи RT.
Напомним, что сегодня 55-летний Владимир Федотов официально возглавил московский ЦСКА. Ранее специалист с декабря 2019 года был наставником "Сочи". В этом сезоне Федотов привел команду к серебряным медалям чемпионата России, набрав с ней 56 очков в 30 проведенных туров. Это лучший результат в чемпионатах России в истории клуба из Краснодарского края.
Хомуха - о перспективах "Сочи" после ухода Федотова: прогнозировать очень сложно
Экс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, что ждет "Сочи" после ухода наставника Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ТАСС