Напомним, ранее Лука Каттани на пресс-конференция, комментируя информацию об интересе "Спартака" к Зиньковскому, назвал полузащитника самарцев "отличным футболистом".
"Про слова Каттани слышал, но не хочу комментировать эту информацию", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
В прошедшемсезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.
Зиньковский является воспитанником академии "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в январе 2019 года. Сейчас портал Transfemarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Зиньковский отреагировал на похвалу от спортивного директора "Спартака" Каттани
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал, что слышал похвалу спортивного директора "Спартака" Луки Каттани.
Фото: РПЛ