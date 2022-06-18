"Славиша — очень хороший специалист. Я с ним работал в "Партизане" в 2008 году, когда мы стали чемпионами Сербии и взяли Кубок. Могу сказать только хорошее о нем. Даже если посмотреть статистику: везде, где он тренировал — был результат", - заявил Вьештица Sport24.
Ранее "Динамо" объявило о подписании контракта с Йокановичем. Предыдущим наставником бело-голубых был Сандро Шварц. После проигранного финала Кубка России немецкий специалист объявил об уходе из команды, а позднее возглавил "Герту".
"Динамо" по итогам минувшей кампании стало бронзовым призером Российской Премьер-лиги.
Экс-игрок "Зенита" - о Йокановиче в "Динамо": везде, где он тренировал, был результат
Экс-футболист "Партизана" и "Зенита" Милан Вьештица прокомментировал назначение Славиши Йокановича главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"