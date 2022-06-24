"Никаких предложений по нему не поступало, все спокойно. Официальных обращений ни от кого. Сам Илья, конечно, готов остаться в "Химках" на следующий сезон", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Голкипер Илья Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей, в 11 играх он оставлял свои ворота "сухими".
Контракт Ильи с "Химками" рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что вратарем интересуется петербургский "Зенит".
В "Химках" сообщили, что Лантратов готов остаться в команде на следующий сезон
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о будущем голкипера клуба Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"