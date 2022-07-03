- "Зенит" очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С "Зенитом" очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление. Кто конкурент "Зенита" в предстоящем сезоне? Их нет, - цитирует Рахимича "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл четыре последних чемпионата России подряд. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги сине-бело-голубые гарантировали себе золотые медали за три тура до финиша. По оценочной стоимости состава на портале Transfermarkt "Зенит" является самым дорогим клубом РПЛ - 147,6 миллиона евро, ближайшие конкуренты "Динамо" и "Спартак" значительно отстают (105,15 млн и 91,95 млн евро соответственно).
Рахимич: у "Зенита" самая лучшая команда, подбор игроков. Конкурентов в предстоящем сезоне нет
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о перспективах чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"