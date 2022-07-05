"Кто в "Спартаке" готов быть частью чемпионской команды? Буду банален, но я вижу только Джикию пока. Он может потащить за собой, на него можно точно делать ставку. Но он один, а таких игроков должно быть 3-4. Например, в атаке лидеров вообще не вижу. Есть Соболев, да, что-то может, но нет стабильности, которой бы хотелось, поэтому он даже не всегда играет в основном составе", - приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".
Георгий Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, когда перебрался из пермского "Амкара". С того момента он сыграл за москвичей 172 матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В 2019 году защитник был выбран новым капитаном клуба. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в 8 млн евро.
В прошедшем сезоне Джикия провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. "Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице.
Бояринцев: в "Спартаке" только Джикия готов быть частью чемпионской команды. В атаке лидеров вообще не вижу
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что только Георгий Джикия соответствует уровню чемпионской команды в нынешнем составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"