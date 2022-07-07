"Мы продолжим практику проверок, если на это будут основания. При этом хочу, чтобы все поняли: никто из нас не фанат проверок… У нас есть четкая процедура, частью которого является полиграф — но это необязательно… Проверка качества есть во всех странах мира", - цитирует Каманцева "СЭ".
В апреле в СМИ появилась информация, что проверку на полиграфе обязали пройти арбитра Алексея Матюнина. Причиной послужили результативные ошибки, которые допустил судья во время матча Российской Премьер-лиги между "Химками" и "Крыльями Советов". Он ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев в конце первого тайма, а во втором отрезке ошибся, когда засчитал взятие ворот в исполнении химчан. Позднее сообщалось, что пройти проверку Матюнин не смог.
Каманцев: РФС продолжит практику проверок арбитров на полиграфе
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, продолжит ли организация проверять арбитров на полиграфе.
Фото: РФС