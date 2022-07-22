Напомним, Абаскаль перед началом сезона-2022/23 возглавил столичный клуб.
"Испанец выстраивает игру так, как привык. Два центральных защитника. Контроль мяча. Мы видим, что теперь его не выносят абы куда, а разыгрывают от ворот. Но пока у "Спартака" не все получается", - сказал Кержаков.
При Абаскале "Спартак" провел 2 официальных матча. Красно-белые уступили "Зениту" (0:4) в матче за Суперкубок России, а также сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Завтра, 23 июля, столичный клуб в гостях сыграет с "Краснодаром". Этот матч начнется в 20:00 мск.
Источник: "СЭ"
Чалов: очень удивился, когда "Спартак" назначил Абаскаля. При нем я перестал играть в "Базеле"
Кержаков оценил игру "Спартака" при Абаскале
Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков высказался об игре "Спартака" при новом наставнике Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"