"У меня изначально была мечта в карьере попасть на материк — и она уже сбылась. То, что сейчас происходит, уже за гранью для меня. А теперь хочу большего, добиваться новых высот. Например, быть в списке лучших бомбардиров. В какой клуб хотел бы перейти? "Спартак". Смог бы составить конкуренцию Соболеву? Я думаю, без проблем", - приводит слова Сычевого Sport24.
Напомним, вчера, 23 июля "Оренбург" на своём поле разгромил "Урал", который провёл половину матча вдесятером после удаления Гогличидзе. Все голы в составе хозяев оформил Сычевой, вышедший со скамейки сразу после окончания перерыва. В результате на данный момент Сычевой является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша РПЛ.
Владимир Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. За весь прошлый сезон форвард отметился шестью голами в 30 матчах Первой лиги. До этого нападающий играл за омский "Иртыш" и "Крымтеплицу". В этом году ему исполнилось 26 лет.
Сычевой, оформивший хет-трик в ворота "Урала": хочу в "Спартак", составил бы конкуренцию Соболеву
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой рассказал, переход в какой клуб привлекает его больше всего.
Фото: ФК "Оренбург"