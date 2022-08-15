"Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа… Есть несколько команд. Во всех случаях идёт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен", - цитирует агента "СЭ".
Сулейманов провел предыдущий сезон в турецком "Гиресунспоре" на правах аренды. Он вышел на поле в 31-м матче национального первенства, трижды поразил ворота соперника и отдал результативную передачу.
Летом 22-летний хавбек вернулся в расположение "Краснодара". В новом сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах Российской Премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.
Агент Сулейманова: есть желание уйти в аренду с правом выкупа, наиболее привлекателен вариант с Израилем
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о предпочтительных вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Краснодар"