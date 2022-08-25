"Если ты Галицкий, который появляется на тренировках, участвует в селекции, по три или четыре часа просматривает игрока, то да. Не думаю, что Федун смотрит игрока по четыре часа и выбирает одного, второго, третьего. Федуну не повезло не найти своего Гинера… Нужен был управленец, который хорошо распоряжался бы деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Федун являлся владельцем "Спартака" с 2004 года, за это время столичный коллектив лишь раз становился чемпионом, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. 22 августа компания "Лукойл" объявила, что приобрела 100% акций красно-белых и стала новым владельцем клуба.
Федун также покинул пост президента "Спартака". Ранее из московского коллектива ушли спортивный директор Лука Каттани, советник Федуна Франко Камоцци и главный тренер Паоло Ваноли.
В новый сезон "Спартак" вступил с испанцев Гильермо Абаскалем на посту наставника и без нового спортдира.
Шалимов: Федуну в "Спартаке" нужен был управленец, ему не повезло не найти своего Гинера
Воспитанник и экс-футболист "Спартака" Игорь Шалимов поделился мнением об уходе из клуба владельца и президента красно-белых Леонида Федуна.
Фото: ФК "Урал"