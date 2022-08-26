По данным источника, переговоры по переходу защитника "Портимоненсе" Виллиана Роши в ЦСКА зашли в тупик. В связи с этим "армейцы" переключились на другие варианты усиления центра обороны. Сейчас главная цель ЦСКА - защитник "Бешикташа" Монтеро.
Франциско Монтеро является воспитанником испанского "Атлетико". Летом прошлого года он стал игроком "Бешикташа". С того момента испанец провел за турецкую команду 43 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Монтеро с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,7 млн евро. В этом году Монтеро исполнилось 23 года.
Источник: Metaratings
Источник: переход Виллиана Роши в ЦСКА сорвался. "Армейцы" переключились на вариант с защитником "Бешикташа"
Защитник "Бешикташа" Франциско Монтеро попал в сферу интересов ЦСКА.
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