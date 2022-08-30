– Способен ли "Спартак" победить "Зенит"? Конечно. Кто такой "Зенит"? "Реал", что ли? "Реал" тоже можно обыгрывать. Если выйдут с настроем, как на все предыдущие встречи, то способны выиграть. Главное – не перегореть. В такой игре надо доказать, что "Спартак" не слабее, а даже сильнее "Зенита", – передаёт слова Кечинова "РБ Спорт".
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 4 сентября, в воскресенье, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток – в 20:00 по московскому времени. По итогам семи сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (17 очков), "Спартак" отстаёт всего на одно очко (16) и идёт вторым. Предыдущий матч команд проходил в рамках Суперкубка России 9 июля 2022 года и закончился разгромной победой "Зенита" (4:0). Это был первый официальный матч для нового тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Кечинов: кто такой "Зенит", чтобы "Спартак" его не обыгрывал?
Фото: Чемпионат.com