По ходу сезона "Химки" уже дважды поменяли главного тренера: сначала Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а затем уже вместо Писарева пришел Спартак Гогниев.
"Происходящее в "Химках"? Ну, мне смешно. Люблю наблюдать за этим. А вам не смешно было? Мне нечего сказать больше на этот счет", - цитирует Жиркова "Матч ТВ".
Юрий Жирков выступал за "Химки" во второй части сезона-2021/22. В составе подмосковного клуба 39-летний игрок провел 3 матча, результативными действиями не отметился.
"Химки" в таблице РПЛ занимают 13-е место, набрав в 8 матчах 7 очков.
Жирков: происходящее в "Химках"? Мне смешно
Бывший защитник "Химок" Юрий Жирков поделился мнением о происходящем в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"