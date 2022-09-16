"Слушайте, мы на этих пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел. Мы были по фитнес-статистике одними из лучших в чемпионате", — цитирует Терехова "Матч ТВ".
"Сочи" под руководством Владимира Федотова в предыдущем сезоне обошел "Динамо" благодаря победе в очном поединке 30-го тура Российской Премьер-лиги и занял второе место в чемпионате.
Летом Федотов возглавил ЦСКА, в тренерский штаб южан вошел Вадим Гаранин. После 9-ти туров действующего розыгрыша национального первенства "Сочи" занимает 7-е место с 16-ю очками в активе.
Терехов: весной 50 дней подряд на базе "Сочи" были осетинские пироги – мы на них второе место заняли
Защитник "Сочи" Сергей Терехов пошутил, что южане завоевали серебряные медали минувшего розыгрыша РПЛ благодаря частому употреблению в пищу осетинских пирогов.
Фото: ФК "Сочи"