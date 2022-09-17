"Как была неразбериха в "Спартаке" при Федуне, так она и продолжается по сей день. Что касается ситуации с Бальде, получается, что обманули наш великий "Спартак"! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Кейта Бальде перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье. После перехода он успел провести только один матч, выйдя на замену против "Зенита" (1:2).
Кавазашвили - о дисквалификации Бальде: обманули наш великий "Спартак"!
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.
Фото: ФК "Спартак"