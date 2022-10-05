"Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: "Зенит — чемпион?" У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет "Зенит" или "Спартак", - передает слова Караваева Sport24.
"Зенит" набрал 29 очков в 11-ти турах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА, вернувшегося на второе место, составляет 6 баллов.
8 октября подопечные Сергея Семака встретятся с "Факелом" в Воронеже, матч начнется в 14:00 по московскому времени.
"Его тоже достали этим вопросом". Караваев – о словах Барриоса про новое чемпионство "Зенита"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал высказывание напарника по команде Вильмара Барриоса, назвавшего петербуржцев чемпионами нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"