– Сложно сказать, что на самом деле происходит сейчас в "Динамо". Команда банально не умеет обороняться. Ведя в счете 2:0, они зачем-то отходят назад и упускают победы. Не понимаю, почему так происходит. Конечно, научить играть в атаку сложнее, чем обороняться, но у "Динамо" какой-то дисбаланс. Ведя в счете они отходят назад, допускают ошибки, и, конечно, их за это наказывают. Порядка на поле нет. Вроде бы результата они добиваются, но потом все упускают. Это и обидно. Из-за этого футболисты просто теряют веру в то, что делают, – цитирует Силкина "РБ Спорт".
Московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам одиннадцати сыгранных туров команда набрала шестнадцать очков. В предыдущем туре в Грозном проиграли "Ахмату" со счетом 1:2, до этого уступили дома "Зениту" (0:2) и "Сочи" на выезде (1:2). Славиша Йоканович возглавил команду летом 2022 года, до этого "Динамо" тренировал немецкий специалист Сандро Шварц, который сейчас работает в Бундеслиге, в берлинской "Герте". При нем московская команда в предыдущем сезоне выходили в финал Кубка России и стали третьими в РПЛ. В ближайшем туре "Динамо" сыграет с ЦСКА, их встреча состоится 8 октября, в 16:30 по московскому времени.
Силкин: "Динамо" банально не умеет обороняться. Ведя в счете 2:0, они зачем-то отходят назад и упускают победы
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал последние результаты команды.
Фото: ФК "Динамо"