"Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус…
Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой "Нельзя выбить "Сочи" из человека", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
Напомним, вчера ЦСКА принимал на своем поле "Спартак", матч 13-го тура Российской Премьер-лиги завершился ничьей (2:2). В перерыве после первого тайма главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль направился к Федотову, активно жестикулируя. У подтрибунного помещения образовалось скопление людей.
После встречи наставник "армейцев", комментируя поведение испанца, заявил: "Что-то рядом прыгало". Салихова в ответ отметила, что сложно "выбить "Сочи" из человека".
ЦСКА – о критике Заремы в адрес Федотова: неуважение есть только в формулировке Салиховой
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на высказывание супруги экс-владельца "Спартака" Заремы Салиховой в адрес главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
Фото: соцсети Заремы Салиховой