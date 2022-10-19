- "Спартак" - ЦСКА - это дерби. Порой эмоции захлестывали. Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всё, что было в игре - остается в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте. На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали, - передает слова Чернова "Чемпионат".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершился с ничейным счетом 2:2. После окончания первого тайма при счете 1:0 в пользу хозяев поля произошел конфликт между главными тренерами клубов-соперников: спартаковец Гильермо Абаскаль попытался прорваться с претензиями к тренерской скамейке ЦСКА, в ответ на что Владимир Федотов назвал его клоуном и с применением нецензурных выражений посоветовал уезжать домой.
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Защитник "Спартака" Чернов: думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о завершении перепалки между наставником красно-белых Гильермо Абаскалем и главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13 тура РПЛ (2:2).
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