"Вся Европа следит за нашими клубами… А Европа... Все сильные футболисты — в топ-клубах, а остальные вообще для чего? Скоро начнут чемпионат мира проводить среди лиц третьего пола — трансгендеров! Пусть между собой там играют: родитель один и родитель два — это их уровень", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что клубы из Крыма начнут принимать участие в турнирах под эгидой ФНЛ с сезона 2023/2024. До этого коллективы играли во внутренних соревнованиях. О договоренности с РФС по включению команд из новых субъектов РФ в российские соревнования стало известно 24 октября.
Гендиректор "Севастополя": в Европе скоро начнут проводить ЧМ среди трансгендеров! Это их уровень
Генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый высказался о взаимоотношениях с ФИФА и УЕФА.
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