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Ваноли: скучаю ли по "Спартаку? Да. Очень грустно, что я сейчас не работаю там, но думаю, однажды смогу вернуться

Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли ответил на вопрос, скучает ли он по этой команде.
Фото: Global Look Press
– Да, я скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в "Спартаке". Но, думаю, однажды могу туда вернуться, – цитирует Ваноли "СЭ".

Паоло пришел в "Спартак" в декабре 2021 года и проработал в московской команде в качестве главного тренера до июня 2022 года. При нем красно-белые завоевали Кубок России по футболу, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1. Сезон в РПЛ "Спартак" закончил во второй половине турнирной таблице. Летом 2022 года итальянского специалиста на посту главного тренера сменил испанец Гильермо Абаскаль, с которым клуб после окончания первого круга идут на втором месте в РПЛ и на первом в группе Кубка России. Паоло Ваноли все еще находится без клуба и работы.


Ваноли Спартак
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