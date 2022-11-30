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Салихова : если судья не смог "Зениту" помочь на поле, то их провокации начались от бессилия

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Супруга экс-владельца "Спартака" Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу потасовки в матче Кубка России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: Global Look Press
- Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то провокации начались от бессилия, - приводит комментарий Салиховой "РБ Спорт".

В матче "Зенита" и "Спартака" после финального свистка случилась драка между футболистами. Судья удалил шестерых игроков. По три из каждой команды. Теперь им грозят длительные дисквалификации.

"Зенит" в РПЛ занимает первое место, набрав 42 очка. "Спартак" находится на втором, отставая от петербуржского коллектива на 6 баллов. В Кубке России "Спартак" выиграл свою группу и вышел в верхнюю сетку плей-офф, сине-бело-голубые заняли третье место и попробуют выйти в финал через Путь регионов. Нападающий "Спартака" Квинси Промес делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом "Оренбурга" Владимиром Сычевым. У них по 14 мячей.


Зенит Спартак Салихова
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