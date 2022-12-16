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Трушечкин: кайфую от работы на РПЛ. Хорошего в нашем футболе больше. Уехали легионеры – раскрылся Сычевой

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Обладатель премии лучшему комментатору года "Золотой микрофон" Роман Трушечкин рассказал о своем отношении к российском футболу.
Фото: Sportbox.ru
– Я кайфую от работы на РПЛ. Ограничения, которые на нас свалились, заставляют и саму лигу, и прессу быть более изобретательными. Вокруг лиги рождаются крутые проекты. Появляются новые ребята: да, уехали легионеры, зато как раскрылся Сычевой. Мы с новой стороны раскрываем Пиняева. Он оказывается не только талантливым футболистом, но и человеком, который много читает и отвечает журналистом удивительно складным литературным русским языком. Стараюсь обращать внимание на хорошее, и мне искренне кажется, что хорошего в нашем футболе больше, чем плохого, – цитирует Трушечкина Sport24.

Напомним, что Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин направлены от спортивного общедоступного канала "Матч ТВ" в Катар, на чемпионат мира по футболу-2022, в качестве основных комментаторов с места событий. Они же и прокомментируют финал ЧМ-2022, в котором сойдутся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится в ближайшее воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени. Ранее Дмитрий Шнякин отработал полуфинал Франция – Марокко, а Роман Трушечкин – Аргентина – Хорватия. Матч за третье место, в котором встретятся национальные команды Марокко и Хорватии прокомментирует Тимур Журавель, отправленный каналом "Матч ТВ" в качестве корреспондента. Тимур посетил все игры мирового первенства. Стимулом для этого являлось попадание в Книгу рекордов Гинесса, но рекорду не суждено состояться, так как Книга не сотрудничает с Россией. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. Первые матчи Кубка России в новом году пройдут в конце февраля следующего года.


Трушечкин РПЛ Сычевой Пиняев
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