Агент Конате: уверен на 99 процентов, что футболист доиграет сезон в "Ахмате"

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Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался по поводу будущего футболиста в грозненском клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
- Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения, - приводит комментарий Селюка Metaratings.

25-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате перешел в "Ахмат" летом прошлого года. Футболист подписал контракт на срок до лета 2024 года. В этом сезоне африканец является главной ударной силой грозненского клуба и за 20 матчей забил 9 мячей. Также на счету игрока 1 успешных ассист. Ранее СМИ сообщили, что сербская "Црвена Звезда" была заинтересована в покупке Конате, но Ахмат отказался продавать Мохамеда из-за того, что россиян не устроило предложение сербов.


Конате Ахмат Црвена Звезда
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