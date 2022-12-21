- Я уверен на 99 процентов, что Конате доиграет текущий сезон в Грозном. А уже летом будем рассматривать поступающие предложения, - приводит комментарий Селюка Metaratings.
25-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате перешел в "Ахмат" летом прошлого года. Футболист подписал контракт на срок до лета 2024 года. В этом сезоне африканец является главной ударной силой грозненского клуба и за 20 матчей забил 9 мячей. Также на счету игрока 1 успешных ассист. Ранее СМИ сообщили, что сербская "Црвена Звезда" была заинтересована в покупке Конате, но Ахмат отказался продавать Мохамеда из-за того, что россиян не устроило предложение сербов.
Агент Конате: уверен на 99 процентов, что футболист доиграет сезон в "Ахмате"
Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался по поводу будущего футболиста в грозненском клубе.
Фото: ФК "Ахмат"