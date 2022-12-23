"Переход РФС в Азию? Вот что скажу. Что лучше: лечиться, и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать?" - приводит слова Федуна Sport24.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
В связи с этим сегодня на исполкоме РФС обсуждается вопрос возможного запуска процесса перехода российского футбола под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации.
Федун: переход в Азию? Что лучше: лечиться, и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать?
Экс-президент "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в азиатскую футбольную Конфедерацию.
Фото: ФК "Спартак"