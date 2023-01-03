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Колыванов: "Спартак" будет биться до последнего, но пока в РПЛ "Зенит" в роли "Баварии" или "ПСЖ"

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Главный тренер ивановского "Текстильщика" Игорь Колыванов дал комментарий по турнирной ситуации в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
- "Спартак" не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году "Динамо" пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов. В любом случае "Зенит" имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел - есть запас в игре. "Спартаку" надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего! Но пока получается, что РПЛ - чемпионат одной команды. "Зенит" в роли "Баварии" или "ПСЖ", - передает слова Колыванова "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" неизменно становился чемпионом России на протяжении четырех последних сезонов. В текущем сезоне по итогам осенней части сине-бело-голубые также лидируют, набрав 42 очка в 17 сыгранных матчах. Отставание московского "Спартака", занимающего вторую строчку, составляет 6 очков. Еще на 1 турнирный балл от красно-белых отстает "Ростов", который находится на третьей позиции. В пятерку лучших команд осенней части чемпионата входят также московские "Динамо" и ЦСКА, в активе которых по 29 очков.


Спартак Зенит Колыванов
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