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Тренер "Ростова" - о Fan ID: логистика хрен поймёшь какая – еще и народ не ходит. Шикарный чемпионат!

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Тренер "Ростова" Михаил Осинов поделился мнением о введении карты болельщика в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает. У нас стадион к чемпионату мира сделан — тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты. Логистика хрен поймёшь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут ещё и народ на игры не ходит. "Шикарный" чемпионат!" – цитирует Осинова Sport24.

Оформление Fan ID, начиная с текущего сезона, стало обязательным условием для посещения стадионов во время матчей Российской Премьер-лиги. Внедрение карты болельщика началось с домашних игр "Ростова", "Урала", "Пари Нижнего Новгорода", "Крыльев Советов" и "Сочи".

В ответ объединения активных болельщиков ряда клубов чемпионата объявили, что будут бойкотировать встречи команд.

"Ростов" по итогам 17 туров первенства занимает третье место в турнирной таблице, записав в актив 35 очков.


Осинов Ростов Fan ID
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