"Во второй части сезона жду от "Спартака" хорошей игры, побед и борьбы за титул. У нескольких команд шансы на чемпионство примерно одинаковые. "Зенит" — фаворит в чемпионской гонке? Да, за последние несколько лет так и было", — цитирует Ширко "РБ Спорт".
"Спартак" завершил осеннюю часть текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли 17 матчей, в которых набрали 36 очков. Отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 6 баллов.
После завершения зимней паузы красно-белые в Кубке России сыграют с "Локомотивом", а в начале марта сойдутся с "Уралом" в 18-м туре РПЛ.
Ширко: во второй части сезона жду от "Спартака" борьбы за титул
Экс-футболист "Спартака" Александр Ширко поделился ожиданиями от результатов московского клуба во второй части нынешнего сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"